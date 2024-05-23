“الكرخ الثالثة Pdf” رابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 results.mlazemna.com العراق

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن قرب إصدار نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق. ويقوم المسؤولون في الوزارة ببذل الجهود الحثيثة لإتاحة النتائج للطلاب في أقرب وقت ممكن وقد تم نشر نتائج مديرية الرصافة، ومن المتوقع نشر نتائج باقي المحافظات خلال الساعات القادمة. تابعوا موقعنا لمعرفة موعد توفر النتائج في محافظتك.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2024

أفادت وزارة التربية والتعليم العراقية بأنها أتاحت رابطاً رسمياً للحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 بصيغة PDF في كافة المحافظات. وأكدت الوزارة أن الامتحانات جاءت بمستوى مناسب للطلاب، مما جعل عملية الفهم والحل أكثر سهولة، وأسفر عن زيادة ملحوظة في نسبة النجاح بالدور الأول لهذا العام.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

تم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول لبعض محافظات العراق ويمكنك الاستعلام عن نتائجك من خلال موقع نتائجنا باتباع الخطوات التالية:

قم الدخول الي رابط موقع نتائجنا

في أعلى الصفحة، انقر على علامة “√” لبدء عملية تسجيل الدخول.

اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إذا لم يكن لديك حساب، انقر على “إنشاء حساب جديد” وقم بإنشاء حساب باستخدام بياناتك الشخصية.

بعد تسجيل الدخول، انزل إلى أسفل الصفحة.

حدد محافظتك من خلال النقر على اسمها.

ابحث عن اسمك أو رقمك الامتحاني في قائمة النتائج.

بمجرد العثور على نتيجتك، انقر على زر “تنزيل” لحفظها على جهازك.

يمكنك الآن طباعة النتائج أو مشاركتها مع الآخرين.

تأكد من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح وإذا لم تتمكن من تسجيل الدخول، فقد يكون حسابك قد تم حظره أو تم تعطيله في هذه الحالة، ستحتاج إلى التواصل مع خدمة عملاء موقع نتائجنا للحصول على المساعدة.