“مبروووك للناجحين” هُنـــا.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس بور سعيد 2024 عبر بوابة التعليم الاساسي

على الرغم من استمرار الاختبارات الخاصة بالصف الثالث الإعدادي الفصل الثاني لعام 2024، وسوف تظهر اليوم في محافظة بور سعيد، ولكي تستطيع الحصول على نتيجتك الآن، يجب عليك متابعة المقال للحصول على النتائج بالأسم ورقم الجلوس، ولتحديد مستقبلهم الدراسي سواء التقديم للثانوية العامة أو الثانوي الفني أو مدارس التمريض الثانوية.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

قام العديد من الطلاب في كافة محافظات جمهورية مصر العربية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني لعام 2024، ووفقاً لجدول الاختبارات للترم الثاني التي قامت بطرحة وزارة التربية والتعليم وإليكم جدول الامتحانات:-

اللغة العربية والتربية الدينية يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024.

مادة الدراسات الاجتماعية يوم السبت الموافق 18 مايو.

مادة اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الموافق 19 مايو.

امتحان مادة العلوم يوم الإثنين الموافق 20 مايو.

امتحان مادة الجبر والتربية الفنية يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو.

امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء الموافق 22 مايو.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

بعد الانتهاء من امتحانات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، حيث تمت عملية التصحيح والمراجعة بنجاح خلال الاسبوعين الماضيين، وبعد ذلك تتم عملية رفع النتائج على الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم:-