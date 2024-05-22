ظهرت الان.. نتيجة الثالث الاعدادي ببور سعيد 2024 “results.mlazemna.com”

نتيجة الثالث الاعدادي, ينتظر بفارغ الصبر الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد لسنة 2024 بعدما انتهوا الطلاب من أداء الامتحانات يوم 21 من نفس الشهر الذي بدأوا به، بعد أن تقوم وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد بنشر النتائج حينها يوجد أكثر من طريقة لمعرفة النتيجة الخاصة بكل طالب منهم الإلكترونية وغير الإلكترونية ومن هذه الطرق هي البحث بشكل إلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني لهذه المحافظة أو يستطيع الطالب الذهاب إلى المدرسة لمعرفة نتيجته.

نتيجة الثالث الاعدادي بور سعيد لسنة 2024

سوف نعرض لكم معلومات مفيدة وصحيحة تخص نتيجة الشهادة الإعدادية في النقاط التالية:

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد بنسبة نجاح تصل إلى 76.8% وذلك بحضور كلا من: المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وأيضا الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد حيث أدى حوالي 13900 طالب وطالبة الامتحان.

الامتحان كان عبارة عن 100 سؤال بابل شيت 70 في المئة اختيارى و30 في المئة أسئلة موضوعية.

بدأت امتحانات الصف الثالث الاعدادي يوم الأربعاء الموافق 17 يناير وانتهت يوم الاربعاء الموافق 24 يناير ويمكن معرفة النتيجة بالدرجات من خلال زيارة موقع مركز المعلومات ودعم القرار في مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس لعام2024

يوجد عدة خطوات يجب عملها للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية وهذه الخطوات سوف نعرضها لكم في النقاط التالية: