الحكومية المغربية تؤكد الزيادة في الأجور بالمغرب 2024 القطاع الحكومي والخاص التطبيق خلال الأيام المقبلة

تقرر الحكومة المغربية الزيادة في الأجور بالمغرب القطاع الحكومي والخاص في عام 2024، ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى معيشة العمال وتعزيز القوة الشرائية في البلاد، يعد سعي الحكومة لرفع الأجور جزءًا من جهودها لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التوازن في السوق العمل، تعتبر هذه الخطوة إيجابية لتعزيز الرخاء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المغرب.

الزيادة في الأجور بالمغرب 2024 القطاع الحكومي والخاص

أعلنت الحكومة المغربية عن اتفاق مع النقابات على تنفيذ زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يتم تحسين رواتبهم بعد، بمبلغ شهري بقيمة 1000 درهم (100 دولار أمريكي) سيتم صرفها على دفعتين، الأولى في يوليو 2024 والثانية في يناير 2025.

شمل الاتفاق زيادة في الأجور للقطاع الخاص من خلال رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 10%، تنقسم على دفعتين الأولى بزيادة 5% اعتباراً من يناير 2025، وزيادة 5% مع بداية يناير 2026.

الحد الأدنى للاجور في المغرب 2024

تم أيضا الاتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الزراعية بنسبة 10٪، وقد أوضحت اللجنة أن القرار سوف يطبق على دفعتين الأولى بنسبة 5٪ اعتبارًا من أول أبريل 2025، أما الثانية فتكون بمقدار 5٪ وسيت تطبيقها اعتبارًا من أول أبريل 2026.

تخفيض الضريبة على الدخل للموظفين 2024

وقد تم الاتفاق على تخفيض ضريبة الرواتب وبذلك سيستفيد الموظف من زيادة تقدر بحوالي 400 درهم مغربي، وتم أيضا الاتفاق على إجراء مراجعة لنظام الضريبة على الدخل اعتبارًا من الأول من يناير 2025 بالنسبة للعاملين، من خلال اتخاذ تدابير خاصة لتحسين دخل الطبقة الوسطى، والحفاظ في الوقت ذاته على وضع المهنيين الحالي.

سيتم مراجعة الجدول الخاص بالدخل الصافي المعفى من الضريبة وفقاً لنص الاتفاق، حيث سيتم رفع الحد من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول أقل من 6 آلاف درهم شهرياً، كما سيتم مراجعة باقي شرائح الجدول لتوسيعها وتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، بحيث تتمكن من الاستفادة من تخفيض بنسبة تصل إلى 50% من السعر الحالي، كما سيتم تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38% إلى 37%.