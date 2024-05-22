“نتيجة نت” ظهرت نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024

اعلنت وزارة التعليم العراقية بإتاحة الكثير من الخدمات للتسهيل على الطلاب، حيث توفر لهم طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق لكافة المواد الدراسية، لكي يستطيع الطالب من خلال الموقع الرسمي الخاص معرفة النتيجة، وذلك توفيرًا للجهد والوقت، كما قررت الوزارة موعد الإعلان عن النتيجة من أجل اطمئنان أولياء الأمور والطلاب والطالبات على مستواهم الدراسي، حيث يشغل بال الكثير معرفة النتيجة بعد أداء الاختبارات، لذلك في مقالنا سنوضح لك الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024

لكي تستطيع معرفة نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024، يحب عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول على نتيجتك، لكي يتم الاطمئنان على مستقبل الطلاب والطالبات وإليكم الخطوات كالتالي:-

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بــ وزارة التعليم العراقية.

النقر على كلمة نتائج الطلاب ستظهر أمامك ضمن الخيارات المتاحة في الموقع.

قم بالضغط على نتائج الثالث المتوسط الدور الأول

سيتطلب منك إدخال الاسم ورقم الجلوس.

ثم قم بالضغط على الاستعلام وستجد أمامك النتيجة بجميع الدرجات لكافة المقررات الدراسية التي اختبرت بها في حال ظهورها.

موعد نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2024

أوضحت وزارة التعليم العراقية بخصوص موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2024.