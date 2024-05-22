ملحمة تاريخية… مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 25 باللغة العربية على قصة عشق وتردد القنوات الناقلة

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 25 الان يمكنك متابعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي مترجمة على جميع القنوات الناقلة، حيث نستعرض لكم تفاصيل الترددات التي يمكن من خلالها متابعة هذا المسلسل الشهير، يعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي من أبرز الأعمال الدرامية التي تُعرض في تركيا ويحظى بمتابعة كبيرة من قبل عشاق الدراما التاريخية

يتابع الملايين من المشاهدين هذا المسلسل بشغف حيث يروي قصة البطل التاريخي صلاح الدين الأيوبي وصراعاته وإنجازاته تعد الحلقة 25 من الحلقات المرتقبة التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر نظرا للأحداث المشوقة والمتتابعة التي يحملها المسلسل.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 25

الاثنين الموافق 20 مايو تم عرض الحلقة 25 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي عبر شاشات قناة TRT1 التركية هذه الحلقة تعد واحدة من الحلقات المهمة والمشوقة، حيث تتناول أحداث مثيرة ترتبط بخروج السيد صلاح الدين لخوض معركة مصيرية لتحرير القدس تتزايد الإثارة والتشويق في هذه الحلقة، حيث سنتعرف على مصير كاراتيكا وأحداث أخرى مثيرة.

أثارت الأخبار حول أحداث الحلقة القادمة اهتمام المشاهدين بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة البحث على جوجل عن كيفية متابعة الحلقة الجديدة من المسلسل في ضوء ذلك، سنقدم لكم ترددات القنوات الناقلة للحلقة لضمان أن تتمكنوا من متابعتها بجودة عالية ودون أي تقطيع.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

يذاع المسلسل التركي الشهير صلاح الدين الأيوبي مساء كل يوم اثنين في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت بتوقيت المملكة العربية السعودية يتم بث المسلسل عبر ترددات متعددة على الأقمار الصناعية المختلفة لضمان وصوله إلى أكبر عدد من المشاهدين بجودة عالية فيما يلي نستعرض لكم تفاصيل الترددات للقنوات الناقلة:

على القمر الصناعي نايل سات

التردد الأول

التردد: 11034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

التردد الثاني

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

على القمر الصناعي عرب سات