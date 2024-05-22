ألف مليون مبروك “ظهرت حالًا” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2024 بالاسم

منذ أن انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من تقضيه الامتحانات لعام 2024 للترم الثاني ويتساءلون باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد عرض النتائج حيث ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعلنت منذ ايام قليله أنه يتم تصحيح الأوراق ورصد درجات الطلاب حتى يتم الإعلان عنها ولكنها صرحت مؤخرا أنه سوف يتم عرض النتائج في موعد محدد منها ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على موعد عرض نتائج الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 بالاسم ويمكنكم الاطلاع على خطوات الاستعلام الكترونيا من خلال الموقع المعتمد من الوزارة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2024 بالاسم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن موعد ظهور نتائج الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد وبذلك يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقع التعليم الفني المعتمد من الوزارة حيث ان الوزارة أعلنت أن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 سوف يتم رفعها على الموقع في يوم الأربعاء الذي سوف يوافق يوم 22 مايو لعام 2024 ويمكن لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة باستخدام الاسم ورقم الجلوس فقط في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

يمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية عن طريق الذهاب الى المدارس التي أدت الطلاب الامتحان بها والسؤال عن النتائج وسوف يتم إعلام الطالب وولي الأمر بها ولكن الوزارة أتاحت إمكانية الاستعلام أيضا عبر الموقع المعتمد الخاص بها الذي يمكنكم الدخول عليه مباشرة من خلال النقر على هذا الرابط.