أعرف حالًا “الوجبة السابعة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024” عموم العراق

الوجبة السابعة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حيث أن الكثير من الأشخاص في دولة العراق في المحافظات المتنوعة منها ينتظرون موعد نزول قوائم الأسماء المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية، حتي يساعدهم في تلبية بعض طلباتهم الأساسية، وفي السطور القادمة سوف نتحدث عن خطوات الاستعلام عن الأسماء والشروط اللازمة للحصول على هذا الدعم.

الوجبة السابعة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دولة العراق الإ إنها مازالت في تقديم المساعدة وتقديم الوجبات لمواطنيها، وفيما يلي سوف نوضح خطوات استعلام الوجبة السابعة في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وهي:

الولوج إلى المنصة الالكترونية الخاصة بمنصة مظلتي .

حدد كلمة برنامج الرعاية الاجتماعية من القائمة الموجودة أمامك.

حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة.

اكتب البيانات الشخصية المطلوبة منك.

اضغطي على أيقونة الاستعلام بعد ان تتأكد من صحه البيانات التي ادخلتها.

اضغطي على رابط التنزيل ليتم تحميل الأسماء في صيغة pdf.

شروط برنامج الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضع مجموعة من الشروط والضوابط يجب وجودها في الشخص المتقدم حتى يستطيع الحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية، والشروط هي: