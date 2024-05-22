العمل تعلن رسميا الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية في العراق وأهم الشروط اللازمة

تقوم الآن وزارة العمل في العراق بتحديد الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية للاستعداد أن تعلن عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024، هذا يأتي في سياق الجهود المبذولة لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وضمان العدالة الاجتماعية والنهوض بها في العراق.

يظهر أهمية هذا الإعلان في دور الدعم الاجتماعي المهم، الذي يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم الدعم الضروري للأشخاص الذين يحتاجون إليه بشكل عاجل، مع زيادة الطلب على الرعاية الاجتماعية، تعمل الوزارة على مراجعة ومراقبة الطلبات المقدمة لضمان توجيه الدعم بشكل صحيح.

الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل العراقية عن تحديد الفئات المستحقة لبرنامج الرعاية الاجتماعية وهم كالتالي:

الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

المتزوجة المحكوم علي زوجها بالسجن.

الأرامل المتزوجين من أزواج عراقية.

المتزوجات من عراقيين.

رب الأسرة الذي يعاني من الفقر على أن يكون عدد أفراد الأسرة لا يقل عن العمل.

العاطلين عن العمل شرط الالتزام بالشروط التي وضعتها لهم الوزارة للحصول على فرصة عمل مناسبة.

شروط الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية

يجب أن يتوافر في الأفراد الراغبين في الالتحاق بالرعاية الاجتماعية عدة شروط، ومن بين أهم هذه الشروط: