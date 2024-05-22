6 أيام مدفوعين الأجر .. عطلة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2024 + صرف الراتب قبل العيد شهر يونيو

إزداد البحث عبر محرك جوجل عن عطلة عيد الأضحى للقطاع الخاص، فالجميع ينتظر هذه العطلة حتى يحصل على قدر كافي من الراحة والاستجمام، وأوضحت الوزارة أن هذه العطلة تكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

عطلة عيد الأضحى للقطاع الخاص

وكما ذكرنا سابقا أن عطلة عيد الأضحى للقطاع الخاص تكون مدفوعة الأجر وذلك طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويستطيع صاحب العمل أن يجعل العامل يقوم بأداء وظيفته في عطلة عيد الأضحى، وبالتالي في هذه الحالة يعطى للعامل أجر إضافي على راتبه الشهري الأساسي وذلك طبقا لقانون العمل في النص (52)، حيث يحصل جميع العاملين في القطاع الخاص على العطلة بداية من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 (هي وقفة عرفة) وتستمر العطلة حتى 18 يونيو 2024 الموافق يوم الثلاثاء.

جدول عطلة عيد الأضحى للقطاع الخاص

وفيما يلي سوف نوضح لكم جدول عطلة عيد الأضحى للقطاع الخاص، وهو: