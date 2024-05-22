نتائج السادس الابتدائي عموم المحافظات 2024 العراق “بابل والكرخ والرصافة 2,3 والبصرة ونينوي”

ينتظر ما يقرب من مليون و 100 الف طالب وطالبة ظهور نتائج السادس الابتدائي عموما العراق 2024 ويبحثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن النتائج حيث انه تم الاعلان ما قبل المصادر في وزارة التربية والتعليم العراقية أنه يتم الانتهاء من الأعمال الخاصة بالتصحيح نتيجة السادس الابتدائي وسوف يتم اعتماد النتيجة إلكترونيا حيث ان ابراهيم نامس الجبوري اعلم انه سوف يتم رفع النتيجة عبر موقع التربية العراقية ويمكنكم من خلال هذا المقال الدخول على الموقع مباشرة والاطلاع على اخر اخبار نتائج السادس الابتدائي عموم العراق.

نتائج السادس الابتدائي عموم المحافظات 2024 العراق

تم الاعلان من قبل وزارة التربية العراقية أنه يمكن تمرين النتائج على هيئة ملف pdf حيث ان طلاب السادس الابتدائي قاموا بالانتهاء من الامتحانات منذ يوم الأحد الماضي الذي كان يوافق 19 مايو العام 2024 وكان هناك تدقيق كبير جدا وتجديد على ضرورة توفير سبل الراحة لجميع طلاب الصف السادس الابتدائي وبعدها مباشرة بدأت أعمال تصحيح الأوراق في جميع المحافظات وسوف يتم عرض النتائج من خلال موقع وزارة التربية العراقية الرسمي موقع نتائجنا.

رابط تنزيل نتائج السادس الابتدائي عموم محافظات العراق

يمكنكم من خلال متابعة النقاط التالية الدخول مباشرة على رابط تنزيل نتائج السادس الابتدائي عموم محافظات العراق لعام 2024 باستخدام الرقم الامتحاني فقط: