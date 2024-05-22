“جاري الرفع” .. رابط نتائج السادس الابتدائي محافظة الكرخ 2024 الأولى والثانية والثالثة

لا يزال إلى الآن تلاميذ الصف السادس الابتدائي في محافظة الكرخ الاولى والثانيه والثالثه في انتظار الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي من قبل وزارة التربية والتعليم بسبب القلق والتوتر الكبير الذي يعيش في أولياء الأمور والطلاب حيث انه تم اعتماد نتائج الطلاب في محافظة الرصافة منذ يوم الأربعاء الموافق 22 مايو لعام 2024 وسوف يتم الإعلان عن بقية النتائج في الساعات القليلة المقبلة ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على المزيد عن رابط نتائج السادس الابتدائي محافظة الكرخ 2024.

رابط نتائج السادس الابتدائي محافظة الكرخ 2024

وفقا لما يتم اعلانها من قبل المسؤولين في المديريات العامة للتربية والتعليم في محافظات الكرخ الاولى والثانية والثالثة أنه اقترب عدد التلاميذ الى 100 الف تلميذ وتلميذة حيث ان جميع المديريات التعليمية في ثلاث محافظات قاموا بإعداد زيارات ميدانية للعديد من المقررات الامتحانية حتى يتأكدون من أن الامتحانات تسير بنظام داخل اللجان والتأكد ايضا من عدم وجود مخالفات أو شكاوى من التلاميذ حيث انه تم انطلاق الامتحانات منذ يوم 12 مايو لعام 2024 وانتهوا الطلاب تماما من تأدية الامتحانات في يوم 19 مايو لعام 2024 ويمكنكم الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي محافظة الكرخ 2024 عن طريق النقر على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي محافظة الكرخ

يمكنكم من خلال متابعة النقاط التالية للاطلاع على خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي محافظة الكرخ 2024: