“توقعات مفاجئة للفلكية ليلى عبد اللطيف لعام 2024” .. بعد وفاة رئيس إيران ! صدمة للكل

تتزايد الفضول والتوتر بين المواطنين السوريين والعرب حيال مستقبل سوريا في العام 2024 وذلك نتيجة تنبؤات الفلكيين البارزين مثل ليلى عبد اللطيف وميشيل حايك وفي هذا السياق يتم التركيز على التوقعات المثيرة وتأثيرها على سوريا ورئيسها بشار الأسد، خاصة بعد تنبؤ ليلى عبد اللطيف المثير للجدل حول الطائرة المفقودة والمتعلقة برئيس إيران مما أثار قلق إضافي للمواطنين.

توقعات مفاجئة للفلكية ليلى عبد اللطيف لعام 2024

ليلى عبد اللطيف أعلنت توقعاتها المثيرة لسوريا في العام 2024 حيث تنبأت بانتهاء فترة حكم الرئيس بشار الأسد وتسليم السلطة لشخصية جديدة ولفتت أيضا إلى انسحاب حزب الله من المشهد السياسي السوري وتضامن الدول العربية في المنطقة مع سوريا في جهود استعادة أراضيها وحل الأزمات التي شهدها الشعب السوري خلال السنوات الماضية وخلى ذلك في احد البرامج التلفزيونيه وفيه العديد من الفيديو وقالت على موقعها الرسمي على فيسبوك.

نظرة فلكية جديدة من ميشيل حايك عن مستقبل سوريا وانتهاء حكم الأسد

الفلكي اللبناني ميشيل حايك قدم توقعات متنوعة حول مستقبل سوريا حيث تنبأ بنهاية السيطرة الحالية للأحزاب والقوات الديمقراطية مع انتهاء حكم بشار الأسد وحكومته وكما توقع تحسنا كبيرا في الاقتصاد السوري على الرغم من تدهور العلاقات الدولية خاصة مع إيران وتوقع أن تقوم الحكومة الجديدة بطرد الرعايا الإيرانيين من البلاد وبالنسبة للأكراد تنبأ بانفصالهم وإقامة إقليم خاص بهم، مما يثير غضب تركيا.