أهلا أهلا بالعيد .. موعد عيد الأضحى 2024 بمصر وفق المعهد القومي للبحوث الفلكية

عيد الأضحى 2024 بمصر حيث أن جميع المسلمين يتساءلون عن موعد عيد الأضحى وخاصة بعد حلول شهر ذي القعدة، فالجميع ينتظره حتى يحتفلون به ويقوموا بفدوا الأغنام وزيارة أقاربهم والتنزه وقضاء وقت ممتع مع عائلتهم وأصدقائهم، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

عيد الأضحى 2024 بمصر

اقترب موعد عيد الأضحى 2024 بمصر حيث أنه ما هي إلا أيام وسوف يهل علينا شهر ذي الحجة والذي يوجد فيه عيد الأضحى، وجميع المسلمين في أنحاء العالم يقيمون العديد من الاحتفالات بهذه المناسبة الدينية التي لها تأثير عظيم على قلوبهم، وأهم السمات التي تميز عيد الأضحى هو وقفة عرفات، التي تستجاب فيها الدعوات متعد من الايام عن مباركه التي يستغلها المسلم في العباده والتقرب الى الله سبحانه وتعالى.

موعد عيد الأضحى 2024

يأتي عيد الأضحى المبارك كل عام في يوم 10 من ذي الحجة (وهو الشهر الأخير من الشهور العربية)، أي يأتي بعد وقفة عرفات (يوم 9 من ذي الحجة) مباشرة، وتستمر عطلة العيد حتى 13 من ذي الحجة، كافة المسلمين يتساءلون عن موعد هذا العيد، والإجابة على هذا السؤال توضح عند رؤية هلال شهر ذي الحجة، والتي تعلن عنه دار الإفتاء المصرية بعد رؤية الهلال، وبعض البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أشارت أن موعد عيد الأضحى 2024 فلكيا سوف يكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 مبلاديا، 10 من ذي الحجة 1445 هجريا.

كم يوم باقي على عيد الاضحى 2024

يكون متبقي على عيد الأضحى المبارك حوالي 27 يوم فقط، أي أقل من شهر على موعد بداية العيد، وكل عام وأنتم بخير.