جاتلك على الطبطاب خلاص .. زيادة جديدة قيمة نصيب الفرد في التموين لشهر يونيو 2024 “100 جنية لكل فرد”

تكثفت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المستفيدين من الدعم التمويني لمعرفة قيمة نصيب الفرد لشهر يونيو 2024 وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قيمة الدعم للفرد لهذا الشهر حيث بدأ توزيع السلع التموينية من 1 يونيو 2024 ويستفيد من هذا الدعم حوالي 23 مليون بطاقة تموينية ويمكنكم متابعة هذا المقال لمعرفة تفاصيل نصيب الفرد في تموين شهر يونيو 2024.

قيمة نصيب الفرد في التموين لشهر يونيو 2024

تستطيعون معرفة قيمة نصيب الفرد في التموين لشهر يونيو 2024 من خلال متابعة التفاصيل التالية وفقًا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية:

يحق لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية الحصول على زجاجة زيت سعة 800 ملليلتر شهري بحد أقصى أربع زجاجات زيت لكل بطاقة.

يمكن لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية الحصول على 1 كيلوغرام من السكر المعبأ شهري بحد أقصى ستة أكياس سكر لكل بطاقة.

إعلان وزارة التموين عن مواعيد صرف التموين لشهر يونيو 2024 وكيفية التطبيق

وفقا للبحث الشائع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موعد صرف التموين لشهر يونيو 2024 حيث يتم صرفه في اليوم الأول من كل شهر ويتم تطبيق هذا الموعد على جميع الشهور خلال العام و يتم صرف مبلغ يصل إلى 50 جنيه مصري لكل فرد على بطاقة التموين، وتتألف البطاقة عادة من أربعة أفراد وكذلك يتم صرف كيلو سكر على البطاقه بسعر 27 جنيه.

علمًا بأن سوف يتم صرف السلع التموينية بدء من يوم السبت الموافق 1 من شهر يونيو، ولكن يتم الإعلان إلى وقتنا الحالي عن وجود أي زيادات في نصيب الفرد على الإطلاق.