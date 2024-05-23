برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بور سعيد 2024 الترم الثاني

مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد تستعد في الوقت الحالي لاعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بور سعيد 2024 للفصل الدراسي الثاني، يعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من القلق والترقب بانتظار هذا الإعلان، إذ تعتبر محافظة بورسعيد الرائدة في مصر في إعلان نتائج الشهادة الإعدادية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بور سعيد 2024

يمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بور سعيد 2024 من خلال الخطوات التالية بسهولة وسرعة عبر موقع وزارة التربية والتعليم:

انتقل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ثم انقر على رابط “مديرية التربية والتعليم بورسعيد” المتوفر على الصفحة الرئيسية.

اتبع الإرشادات الموجودة على الموقع للوصول إلى صفحة النتائج.

ثم اختر خيار “نتائج الصف الثالث الإعدادي” واختر بورسعيد كمحافظة.

أدخل رقم الجلوس بدقة وتأكد من صحته.

ثم انقر على زر “عرض النتائج” للحصول على نتيجة الطالب.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني

الآن يمكن لجميع الطلاب في محافظة بورسعيد الاطمئنان إلى نتائجهم في مرحلة الشهادة الإعدادية، وهذه المرحلة تُعتبر أحد الخطوات الهامة التي تسمح للطلاب بالانتقال إلى المدارس الثانوية وفقًا للمجموع الذي يحصلون عليه، يُولى الطلاب اهتمامًا كبيرًا لهذه المرحلة، حيث يُكرسون وقتًا وجهدًا كبيرين في الدراسة والاستعداد للامتحانات بهدف تحقيق المجموع المؤهل للالتحاق بالمدارس الثانوية.

تعد إعلان النتائج في محافظة بورسعيد خطوة مهمة لتهدئة القلق وتوفير الوقت للطلاب وأولياء الأمور، وفقًا للوزارة، سيتم الإعلان عن نتائج المحافظات الأخرى بمجرد انتهاء تصحيح الامتحانات مباشرة.