رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 بالاسم “هنـــا” ظهرت حالًا لجميع المدارس

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة بورسعيد عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 بالاسم حيث أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد عن اعلان نتائج الشهادة الاعدادية اليوم الاربعاء الموافق 22 مايو 2024 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، وتعمل جميع كنترولات مديرية التربية والتعليم على مستوى المحافظة لإنهاء عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب والاستعداد لإعلان النتائج بعد اعتمادها من قبل محافظة بورسعيد.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 بالاسم

يستطيع جميع طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني اليوم بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي وذلك عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية من هنا. ثم قم باختيار نتيجة الشهادة بمحافظة بورسعيد. ثم قم بالدخول عبر ايقونة نتائج الفصل الدراسي الثاني. ثم قم بتسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر نتيجة الفصل الدراسي الثاني للطالب بالدرجات.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024

تزامنًا مع اقتراب ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة بورسعيد اليوم الأربعاء 22 مايو الجاري وذلك بعد اعتماد النتيجة رسميًا من قبل اللواء محافظ بورسعيد، كما سيتم الإعلان عن نسبة نجاح الطلاب خلال الساعات القليلة القادمة ، و يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن توزيع درجات المواد المختلفة للفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي: