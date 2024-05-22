موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية، في ظل وجود العديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية الذي تشهد داخل المملكة العربية السعودية، تعتبر رعاية الشرائح الضعيفة والمحتاجة من أهم أولويات المملكة العربية السعودية السعودية ومن بين هذه الشرائح الهامة تأتي الشريحة الخاصة بالمتقاعدين والذين قد ساهموا في بناء وتطوير الوطن على مرور العديد من السنوات وذلك تهدف توفير الحياة الكريمة والمستقرة للفئة الغالية على قلوبنا، لذلك يتساءل العديد من المتقاعدين عن موعد الإيداع الخاص برواتب شهر يونيو لعام 2024، والذي نوضحه في هذا المقال.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر مايو 2024

ما هو موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية؟ وهذا ما يبحث عنه العديد من الناس والذي يتلخص فيما يلي:

تعلن المؤسسة العامة للتقاعد في عن التوحيد لموعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية.

حيث أن يكون اليوم الأول من بداية كل شهر هو الموعد المحدد من أجل صرف الرواتب مع تأخيره أو تقديمه يوما واحدا فقط.

وذلك في حالة إذا تزامن يوم الصرف مع أي إجازات رسمية.

رابط الاستعلام عن راتب التقاعد في السعودية لشهر مايو 2024

ويكون رابط الاستعلام عن راتب التقاعد في السعودية لشهر مايو لعام 2024 كالتالي: