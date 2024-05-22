“اعرف نتيجتك حالًا” رابط الإستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2024 في بورسعيد

بعد انتهاء كافة طلبة الصف الثالث الإعدادي من أداء الإمتحانات الخاصة بهم في جمع المحافظات المصرية، قد زاد البحث بشكل كبير من قبل أعداد كبيرة من الطلاب وأولياء أمور الطلاب عن نتائج الشهادة الإعدادية في بورسعيد، حيث قد انتهى طلاب محافظة بورسعيد من آداء الامتحانات الخاصة بهم خلال الأيام المقبلة، وحتى الآن فإنهم بإنتظار قرار رسمي من محافظ بورسعيد بإعتماد النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري لبدء الإستعلام عن النتائج الخاصة بهم.

نتائج الشهادة الإعدادية في بورسعيد

انتهى جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي في جميع إدارات محافظة بور سعيد من أداء الإمتحانات الخاصة بهم في جميع المواد التي تضاف إلى المجموع والمواد التي لا تضاف إلى المجموع أيضا ، ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الطلاب كانت في مستوى الطالب المتوسط بناءًا على تصريحات مديرية التربية والتعليم في بورسعيد، ومن الجدير بالذكر أن عملية تصحيح الأوراق الإمتحانية الخاصة بالطلاب في الفترة الحالية تجري بشكل دقيق تمامًا لكي يحصل كل طالب على الدرجة الصحيحة الخاصة به و البدء في التقديم في مدارس التعليم الثانوي المختلفة سواء كانت مدارس الثانوية العامة أو مدرسة للثانوي الصناعي والتعليم الفني أو مدارس المتفوقين، وغيرها من المدارس الأخرى للتعليم الثانوي.

رابط خطوات الإستعلام عن نتائج 3 اعدادي في بورسعيد