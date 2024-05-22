“فرحوا أولادكم بأغاني البيبي” ضبط الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات وتابعوا أحدث الأغاني كل يوم

قناة طيور الجنة بيبي قد كسبت شهرة وشعبية كبيرة بين الأسر العربية لأنها قناة ليست تقدم أغاني للأطفال فقط بل تعلمهم وتسليمهم كما تقدم لهم أحلى الأغاني والأناشيد الجديدة التي نالت إعجاب الكثير وأصبحت القناة الفضائية من القنوات التي يتزايد عليها البحث في الفترة الأخيرة بسبب أنها تقدم أغاني جديدة ومميزة وحصرية يستمتع بها كل الأطفال الصغيرة لذلك سوف نوضح لكم تردد القناة الفضائية على نايل سات وعرب سات.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة بيبي 2024

هناك العديد من المتابعين الذين يريدوا التعرف على تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية ومن أهمها تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات لذلك إليكم التفاصيل:

القمر الصناعي: النايل سات.

كذلك تردد القناة: 11274

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أجدد تردد لقناة طيور الجنة بيبي على عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

كما التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

كيف يتم تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي