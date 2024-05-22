نتيجة الشهادة الاعدادية الازهر، حيث أن سوف تبدأ امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري في يوم 15 من شهر مايو لعام 2024 وتنتهي هذه الامتحانات في يوم 21 من شهر مايو 2024، وقد تم فتح بوابة المعاهد الأزهرية من أجل النظر على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم جميع ما يتعلق حول نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية لعام 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهر برقم الجلوس 2024

يمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة بكل سهولة لعام 2024 للفصل الدراسي الثاني من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

في بداية الأمر لابد من التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بـ بوابة الأزهر الإلكتروني.

ثم الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.

ثم تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024.

ثم تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.

ثم إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.

ثم الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الإنتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.

توزيع الدرجات النهائية للشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024

يكون التوزيع الخاص بالدرجات النهائية للشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024 كالتالي: