“أغاني لولو 24 ساعة” حدث حالاً تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV على نايل سات وعرب سات وأبسطي أطفالك

تقدم قناة وناسة كيدز Wanasah TV عدد من الأغاني والأناشيد التي لها تأثير على الأطفال العربية الصغيرة حيث يمكن مشاهدة تلك الأغاني كل يوم بدون انقطاع وبدون اشتراك شهري لأنها قناة مجانية وتتميز بأنها تعرض محتواها باللغة العربية لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة كيدز لمشاهدة جميع الأغاني التي يحبها الأطفال الصغيرة في تلك الفترة الزمنية لذلك سوف نوضح لكم طريقة تنزيل التردد الحالي للقناة الفضائية من أجل متابعة برامجها والأعمال الغنائية المقدمة للأطفال.

حدث حالاً تردد قناة وناسة كيدز نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

كما الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

أما الجودة: SD.

ضبط تردد قناة وناسة كيدز عبر عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

كما معدل الترميز: 27500.

أما معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ما هي طريقة تنزيل قناة وناسة كيدز Wanasah

في الفترة الحالية يمكن لجميع الأمهات تنزيل هذه القناة الفضائية المجانية على الريسيفر بكل سهولة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية كما يلي: