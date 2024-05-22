برقم الجلوس ….. نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024 جميع المحافظات ….موقع نتيجة نت

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024، حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على وجوه عدد كبير من الطلبة والطالبات خلال الساعات الأخيرة خاصة بعد أن أعلنت الوزارة عن القرب من الإنتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات في الكشوفات، وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه لم يتبقى سوى تصحيح المادة التي سوف يؤدي فيها الطلاب الاختبارات غداً ليكون آخر يوم في امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 من خلال موقع نتيجة نت .

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024 جميع المحافظات

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة كانت شديدة كل الحرص على متابعة أعمال التصحيح في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة، وأشار المصدر إلى أن نسب النجاح هذا العام مبشرة وهذا ما يؤكد نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الجاري، وأكد أنه خلال الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق سوف ينهي الطلاب امتحانات نهاية العام ومن المقرر أن تكون النتائج متاحة أمام الطلاب على الموقع الإلكتروني للوزارة أو على موقع نتيجة نت وإليكم خطوات الإستعلام…..

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024