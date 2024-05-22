حقيقة زيادة رواتب شهر  يونيو بمناسبة عيد الاضحى 2024

زيادة رواتب شهر يونيو بمناسبة عيد الاضحى، تم التأكيد من قبل وزارة المالية خلال بيان أنه سوف يتم تبكير الموعد الخاص في صرف مرتبات شهر يونيو القادم للعاملين في الدولة لعام 2024، وذلك يكون بمناسبة إغلاق السنة المالية لهذا العام 2023/2024 وقدوم عيد الأضحى المبارك، حيث أن سوف يبدأ الصرف بدءا من يوم الأحد الموافق يوم 9 من شهر يونيو لعام 2024.

زيادة رواتب شهر يونيو بمناسبة عيد الاضحى 2024

بعض المعلومات التي تتلخص حول زيادة رواتب شهر يونيو بمناسبة عيد الاضحى المبارك لعام 2024 تتلخص في التالي:

وتحدث شريف خيري بصفة أنه رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية قائلا: إنه سوف يتم تحديد الأيام من يوم 9 يونيو إلى يوم 13 يونيو لعام 2024.

وذلك من أجل صرف الرواتب الخاصة بالعاملين داخل الدولة.

وذلك أخذًا بالاعتبار أنه في أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

جدول صرف رواتب شهر يونيو 2024

والآن في بعض السطور التالية سوف نوضح لكم جدول صرف رواتب شهر يونيو 2024، والذي يكون كالتالي: