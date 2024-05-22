حقيقة زيادة رواتب شهر  يونيو بمناسبة عيد الاضحى 2024

زيادة رواتب شهر يونيو بمناسبة عيد الاضحى، تم التأكيد من قبل وزارة المالية خلال بيان أنه سوف يتم تبكير الموعد الخاص في صرف مرتبات شهر يونيو القادم للعاملين في الدولة لعام 2024، وذلك يكون بمناسبة إغلاق السنة المالية لهذا العام 2023/2024 وقدوم عيد الأضحى المبارك، حيث أن سوف يبدأ الصرف بدءا من يوم الأحد الموافق يوم 9 من شهر يونيو لعام 2024.
زيادة رواتب شهر يونيو بمناسبة عيد الاضحى 2024
بعض المعلومات التي تتلخص حول زيادة رواتب شهر يونيو بمناسبة عيد الاضحى المبارك لعام 2024 تتلخص في التالي:
- وتحدث شريف خيري بصفة أنه رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية قائلا: إنه سوف يتم تحديد الأيام من يوم 9 يونيو إلى يوم 13 يونيو لعام 2024.
- وذلك من أجل صرف الرواتب الخاصة بالعاملين داخل الدولة.
- وذلك أخذًا بالاعتبار أنه في أيام الإجازات والعطلات الرسمية.
جدول صرف رواتب شهر يونيو 2024
والآن في بعض السطور التالية سوف نوضح لكم جدول صرف رواتب شهر يونيو 2024، والذي يكون كالتالي:
- الحد الأدنى الخاص بالدرجة السادسة هو: 6000 جنيه مصري.
- الحد الأدنى للموظفين الخاصين بالدرجة الخامسة هو: 6500 جنيه مصري.
- الحد الأدنى لموظفي الدرجة الرابعة هو: 7000 جنيه مصري.
- الحد الأدنى للدرجة الثالثة هو: 7500 جنيه مصري.
- الحد الأدنى للدرجة الثانية هو: 8000 جنيه مصري.
- الحد الأدنى الخاص بالدرجة الأولى أو ما يعادل الدرجة الأولى هو: 8200 جنيه مصري.
- الحد الأدنى لدرجة المدير العام أو ما يعادلها هو: 9200 جنيه مصري.
- الحد الأدنى الخاص بالدرجة العالية أو ما يعلاها هو: 10200 جنيه مصري.
- الحد الأدنى للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها هو: 12200 جنيه مصري.