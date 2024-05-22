“مبروك النجاح” متاح الأن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق 2024

أعلنت وزارة التربية في العراق عن توافر رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات الدور الأول للصف الثالث المتوسط عام 2024 في جميع محافظات البلاد، وينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج بعد انتهاء فترة الاختبارات التي شهدت مشاركة جميع مدارس المرحلة المتوسطة في المدن العراقية، وقد أولت الوزارة اهتماما كبيرًا بسير الامتحانات وتنظيم اللجان بكفاءة عالية، ومن المتوقع أن تعلن النتائج خلال الساعات القادمة.

نهو أعمال الكنترول تمهيدا لإعلان نتائج الثالث المتوسط في العراق

أعلنت وزارة التربية في العراق عن نهو عمليات الكنترول وتصحيح نتائج الصف الثالث المتوسط رسميًا، بعد انتهاء الامتحانات الشهر الماضي، وأكدت الوزارة أن النتائج قيد الإعداد والظهور، ولكن لم يتم الإعلان عن موعد رسمي حتى الآن، وتواصل اللجان العمل في عمليات الكنترول بعد اهتمام كبير من قبل المسؤولين لضمان تصحيح الامتحانات بدقة وشفافية.

رابط نتائج الثالث المتوسط في العراق

وأصدرت الوزارة رابطًا للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط، يمكن من خلاله تسجيل بيانات الطالب ومشاهدة النتائج فور ظهورها رسميًا على موقع وزارة التربية العراقية، من ناحية أخرى قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بشرح مجموعة من الخطوات والإجراءات الرسمية والخاصة بكيفية الوصول إلى رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق، في إطار انتظار وترقب كبير من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

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