مرتباتهم فوق الـ 11000 جنيه!.. وظائف خالية من وزارة القوى العاملة في 9 محافظات للشباب والبنات وفقا لتلك الشروط

يبحث قطاع كبير من الشباب الخريجين عن وظائف خالية من وزارة القوى العاملة، حيث تقوم وزارة العمل بالتعاون مع الشركات الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية من خلال نشرتها النصف شهرية، والتي تقوم بالإعلان فيها عن وظائف خالية للشباب في تخصصات مختلفة، تتناسب مع مؤهلات مختلفة، والبعض منها يتناسب مع ذوي الهمم، ولمزيد من المعلومات عن الوظائف الخالية المطروحة من وزارة العمل، تابعوا معنا هذا المقال.

وظائف خالية من وزارة القوى العاملة

قامت الوزارة بالاعلان عن وظائف خالية من وزارة القوى العاملة عبر نشرتها النصف شهرية، التي أعلنت فيها عن توافر عدة وظائف خالية للشباب برواتب مجزية للشباب ومراعاة الحد الأدنى للأجور، وتكون هذه الوظائف بالشكل التالي:

مسؤول ائتمان.

مدير صيانة.

مدخل بيانات.

موظفين استقبال.

مسؤول معمل.

أخصائي تخطيط.

محاسبين.

بائعين.

مشرف خطوط إنتاج.

منسقين ميدانيين.

اخصائي تمويل.

عضو فريق.

وظائف خالية من وزارة القوى العاملة في السعودية

وعلى صعيد وظائف خالية من وزارة القوى العاملة التي تم الإعلان عنها خلال نشرة التوظيف في مصر، تم الإعلان أيضا عن وظائف وزارة القوى العاملة في السعودية، والتي أعلنت عن حاجتها للاطباء مصريين للعمل في المملكة السعودية تخصصات ( طبيب أمراض جلدية وتجميل، وطبيب تقويم أسنان) ويتم قبول المتقدمين من الجنسين، كما أعلنت الوزارة عن التالي أيضا:

يجب أن يكون المتقدم قد تم حصوله على الماجستير قبل سنتين كحد ادنى.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 47 سنة.

الرواتب تبدأ من 18000 ريال بحسب الخبرة.

يتم قبول المتقدمين من الجنسين بشرط توافر الشروط المطلوبة.

طريقة التقديم في وظائف القوى العاملة

أكدت الوزارة على سرعة التقديم في وظائف خالية من وزارة القوى العاملة التي تم الإعلان عنها، حيث أن سيتم قفل باب التقديم في وظائف السعودية بعد ساعات قليلة حيث من المقرر أن آخر موعد للتقديم هو يوم 23 من شهر مايو الجاري، فعلى كل من يرغب في التقديم أن يبادر بتسليم جميع الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر – القاهرة.