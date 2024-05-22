NOW .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 عبر موقع نتيجة نت ! مبروك النجاح

من أكثر النتائج التي يتم البحث عنها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 وخاصة بعد ان قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري بالإعلان عن الاقتراب من عرض نتائج من خلال الموقع الرسمي المعتمد منها ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الدخول مباشرة عبر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 ويمكنكم ايضا الاطلاع على الموعد المحدد لعرض نتيجة الشهادة الاعدادية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024

يمكنكم الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال متابعة الطريقه الموضحه في النقاط التالية:

ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم عن طريق النقر على هذا الرابط.

قم بتحديد نتيجة الشهادة الاعداديه.

حدد محافظة بورسعيد.

في الخانة التالية اكتب اسم الطالب رباعيا واكتب رقم الجلوس الخاص به.

حدد نتيجة الترم الثاني.

في النهاية انقر على أيقونة عرض النتيجة وسوف يتم عرض النتيجة أمامك في حال الاعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم.

ولكم عليك ان تنتظر حتى تمام الساعة 9:00 مساءًا وسوف يتم الإعلان عن النتائج.

موعد عرض نتيجة الشهادة الاعدادية

اعلانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم الانتهاء بالفعل من تصحيح الامتحانات ورصد درجات الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات المصرية وبسبب تزايد التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد عرض النتيجة اعلنت الوزارة انه سوف يتم عرض النتيجة يوم الاربعاء الموافق 22 من شهر مايو لعام 2024 ويمكن الاطلاع على النتائج في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر حيث انه يمكن الاطلاع على النتائج مجانا دون الحاجة لدفع رسوم.