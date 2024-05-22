ساعات فقط “أنتظر” نتيجة الترم الثاني للشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2024 .. هنــــــــــا

ارتفعت نتائج محركات البحث في الساعات الأولي من صباح اليوم عن نتائج الترم الثاني للشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2024 حيث تم الإعلان رسميًا من قبل الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم عبر فيس بوك عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، وذلك بعد اعتماد النتيجة رسميًا من قبل محافظ بورسعيد ، كما تشير النتائج الأولية لارتفاع معدلات نجاح الطلاب ، كما سيتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الاعدادية بمحافظة بورسعيد خلال الساعات القليلة القادمة.

نتيجة الترم الثاني للشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2024

تستعد مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد لإعلان نتائج الترم الثاني للشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2024 اليوم الاربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو 2024 وذلك عبر موقع نتيجة نت الخاص بإعلان نتائج جميع السنوات الدراسية كما يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي بمحافظة بورسعيد وذلك عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتيجة نتي من هنا. ثم قم بالدخول عبر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد. ثم قم بتسجيل بيانات الطالب “رقم الجلوس واسم الطالب الرباعي”. ثم اضغط علي “عرض النتيجة”. تظهر نتيجة الطالب مجموع الدرجات الكلي في المواد الدراسية.

موعد تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بداية تقديم التظلمات علي نتيجة الشهادة الاعدادية ، وذلك بعد ظهور النتيجة رسميًا في المدارس يتم تقديم التظلمات في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ودفع الرسوم المطلوبة.