رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 …..والوزارة تكشف عن الفئات المستحقة والأوراق المطلوبة

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، من أكثر الأمور التي بدأت تشغل بال عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة خاصة بعد غلاء أسعار السلع والمواد الغذائية، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن حقيقة خبر اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة الخبر من عدمه ورد وزارة التموين والتجارة الداخلية على الخبر المتداول……

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

ونشرت وزارة التموين على الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك لتؤكد أن خبر اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 هو خبر تم الإعلان عنه في نهاية عام 2022 وذلك لعدد من الفئات فقط، وأكد الدكتور “علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تلقت عدد كبير من طلبات إضافة المواليد في مكاتب التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بفرز الطلبات المقدمة من المواطنين لإختيار الفئات الأولى بالرعاية التي حددتها الوزارة وهي:

من الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

الأشخاص المستفيدين من معاش تكافل وكرامة .

الأشخاص المستفيدين من معاش التضامن الإجتماعي.

أصحاب المعاشات أقل من 2500 جنيه.

العاملين في القطاع الخاص والتي تقل رواتبهم عن 3000 جنيه.

الأراامل والمطلقات .

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

وأعلنت وزارة التموين عن الأوراق المطلوبة للتقديم في إضافة المواليد التي قد أعلنت عنها الوزارة من مكاتب التموين فقط وليس من موقع مصر الرقمية كما يزعم البعض، والتي جاءت كالتالي: