استعلم الأن برقم الجلوس… نتيجة 6 ابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات عبر بوابة التعليم الأساسي

مع اقتراب موعد الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 في جميع أنحاء البلاد يتطلع الطلاب وأولياء أمورهم إلى الوصول إلى رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي لهذا الفصل الدراسي هذا الاهتمام يأتي نظرًا لأهمية هذه النتيجة بالنسبة للطلاب حيث ستحدد مسارهم التعليمي المستقبلي وانتقالهم إلى المرحلة الإعدادية لذلك، يرغب الطلاب وأولياء أمورهم في الاطلاع على الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحانات الشهادة الابتدائية.

نتيجة 6 ابتدائي 2024 الترم الثاني

للحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي

الضغط على أيقونة نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي والتي ستظهر خيار نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني جميع المحافظات.

إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب في الخانة المخصصة لذلك.

تحديد المرحلة الدراسية للطالب والتي ستكون “المرحلة الابتدائية”.

اختيار الصف الدراسي أي الصف السادس الابتدائي.

تحديد الفصل الدراسي وهو الفصل الدراسي الثاني – الترم الثاني.

الضغط على أيقونة عرض نتيجة الصف السادس الابتدائي.

بعد اتباع هذه الخطوات سيتم عرض نتيجة الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 للطالب.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني

سيتم الكشف عن نتائج الصف السادس الابتدائي للترم الثاني لعام 2024 وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم سيتم تقديم النتائج بنظام الألوان حيث يرمز كل لون إلى تقدير أداء الطالب على النحو التالي: