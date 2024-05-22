ظهرت الأن.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس على مستوى جميع المحافظات المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية، ‏لقد أنهي طلاب المرحلة الإعدادية وبالتحديد الصف الثالث الإعدادي كافة الامتحانات وعدد كبير جدا من أولياء الأمور يشعرون بالقلق والتوتر لمعرفة نتيجة هذه الامتحانات وما هي مستويات الطلاب خلال العام الدراسي الحالي وبالتحديد الفصل الدراسي الثاني والمثير منهم يتسائلون عن الرابط المخصص للإعلان عن النتيجة بمجرد ظهرها وتم التأكيد من قبل الوزارة أن عملية التصحيح بدأت منذ نهاية الاختبارات وبمجرد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات سوف يتم رفع النتيجة الخاصة بكافة الطلاب على الموقع.

‏رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024

أعلنت الجهات المسؤولة عن ضبط تنظيم الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية أن عملية التصحيح تحدث في الكنترول بشكل مستمر ودوري بمجرد الانتهاء من الامتحانات وأنه بمجرد الانتهاء من التصحيح وعملية رصد الدرجات ورفعها على الموقع سوف يتم الإعلان عن ذلك حتى يتمكن كافة الطلاب من معرفة النتيجة الخاصة بهم وسوف يتم ذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديريات التعليم لكافة المحافظات.

‏كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

‏بعد الإعلان عن النتيجة يمكن أن يتم الاستعلام عن الشهادة الخاصة بكل طالب وفقًا للخطوات التالية:

‏أولًا يدخل الطالب على موقع مديرية التربية والتعليم .

‏بعد ذلك يحدد الطالب السنة الدراسية.

‏ثم يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالشهادة الإعدادية.

‏يتم تحديد الفصل.

‏قم بتحديد العام الدراسي وهو عام 2023 2024.

‏بعد ذلك يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

‏ثم يتم الضغط في النهاية على كلمة الاستعلام حتى تظهر كافة البيانات الخاصة بدرجات الطالب أمامك.

‏يجب العلم أن اللجان المخصصة لعملية تصحيح الأوراق تقوم بعملها على الوجه الأكمل ولا يصح لأي شخص أن يتأخر عن عملية التصحيح ما دمت موجهة إليه إلا إذا تعرض لظروف طارئة ويتم إعلام رئيس اللجنة بها ولذلك بمجرد الانتهاء من التصحيح سوف يتم رفع الدرجات بشكل سريع جدا على المواقع الإلكتروني.