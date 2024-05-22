استعلم بالرقم القومي حالاً… نتيجة 5 ابتدائي 2024 الترم الثاني جميع المحافظات عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

نتيجة 5 ابتدائي 2024 الترم الثاني، في أنحاء جميع المحافظات ينتظر الطلبة والطالبات والأهالي بفارغ الصبر الإعلان عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني من العام 2024، بعد أن أنهى الطلاب أداء امتحاناتهم قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن إتاحة النتائج إلكترونيا عبر بوابة التعليم الأساسي، يمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائجهم بسهولة ويسر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للتعليم الأساسي وإدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس وفي تلك الحالة قد سيتمكن الطلاب والطالبات من الحصول على نتائجهم بمجرد إتمام هذه الخطوات البسيطة.

نتيجة 5 ابتدائي 2024 الترم الثاني

هذه الخطوات البسيطة تتيح للطلبة والطالبات إمكانية الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويسر دون الحاجة للتواجد في المدرسة أو الانتظار في طوابير، كما أن هذا الأسلوب الإلكتروني يوفر الوقت والجهد على الجميع، يتمكن جميع الطلبة والطالبات من الاستعلام عن نتائجهم الدراسية بسهولة وسرعة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب على الطلاب الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي أو موقع نتيجة نت. ثانيا يتوجب على الطلاب الضغط على خيار نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2024. ثالثا يقوم الطلاب بإدخال البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة مثل الاسم ورقم الجلوس وأي معلومات أخرى مطلوبة. بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة يضغط الطلاب على زر الإستعلام للحصول على نتائجهم الدراسية.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2024

طمأن وزير التربية والتعليم الجميع بأن النتائج سيتم تصحيحها بشكل مباشر تحت إشرافه الشخصي لضمان صحة وشفافية النتائج المقدمة للطلاب لذلك، على الطلاب والأهالي في جميع محافظات الجمهورية الاطمئنان إلى أن النتائج ستكون صحيحة بنسبة كبيرة جدا وستعكس المستوى الحقيقي للطلاب وجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتائج الطلاب ستصدر في كل محافظة على حدة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات واعتمادها رسميا من قبل المحافظ المختص بالمديرية التعليمية.