مبروك للناجحين رابط استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 ترم ثاني من موقع بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

رابط استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 ترم ثاني من موقع بوابة التعليم الأساسي، وهو من أكثر الموضوعات التي تشغل عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب في مختلف المحافظات المصرية، حيث أنه من المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم المصرية بالكشف عن نتائج الصف السادس الابتدائي خلال أيام قليلة من الآن، مما أثار قلق الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حول النتائج والرغبة في التعرف عليها في أقرب وقت، والأن سوف ننقل لكم كافة التفاصيل حول رابط استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 ترم ثاني من موقع بوابة التعليم الأساسي و خطوات الاستعلام عنها إلكترونيا.

رابط استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 ترم ثاني

بعد أن انتهى كافة طلاب الصف السادس الابتدائي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في مختلف الإدارات التعليمية بكافة محافظات الجمهورية، بدأت اللجان في أعمال تصحيح أوراق الإجابات ورصد درجات الطلاب مباشرة، على أن يتم تسليم النتائج ورفعها على موقع بوابة التعليم الأساسي عقب مراجعتها من الجهات المختصة مباشرة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني ان اعمال التصحيح لامتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني شارفت على الانتهاء وسوف يتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة جدا من الأن، وعلى جميع الطلاب متابعة موقع بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن النتيجة فور إعلانها مباشرة.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 ترم ثاني محافظة القاهرة، لابد من التوجه أولا إلى رابط الموقع الإلكتروني لبوابة التعليم الأساسي واتباع الخطوات التالية: