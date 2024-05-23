“نزلها الآن” تردد قناة بطوط الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات بأقوى إشارة

تقدم قناة بطوط الفضائية الجديدة 2024 مجموعة متنوعة من البرامج والعروض المثيرة للإهتمام للأطفال في الفئات العمرية من ثلاثة سنوات وحتى اثنا عشر عام، حيث تشمل خدمات القناة برامج ترفيهية ووثائقية، بالإضافة إلى أفلام ومسلسلات حصرية و تركز القناة على تقديم محتوى ذو جودة عالية ومميز للمشاهدين و تمتاز قناة بطوط الفضائية بتنوع محتواها المخصص للجميع ويعد تردد قناة بطوط الفضائية الجديدة أحدث التحديثات التي يجب ضبطها على أجهزة الاستقبال.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

تتميز قناة بطوط الفضائية التردد الجديد المذهل والذي يضمن استقبال مستقر وجودة صورة عالية، حيث يمكن الآن القيام بـ ضبط التردد على جهاز الإستقبال للإستمتاع ببرامج قناة بطوط الفضائية بكل سهولة، وتعتبر من أفضل مميزات قناة بطوط الفضائية تكمن في تقديم محتوى ذات جودة عالية وبرامج حصرية ومتنوعة للمشاهدين، حيث تعتبر قناة بطوط الفضائية من القنوات التي تقدم تغطية محتوى مميز ومتنوع، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات المعروضة بجودة عالية كما تقدم القناة أيضًا برامج وثائقية وبرامج ترفيهية متنوعة لجميع فئات الجمهور بفضل هذه التغطية المتنوعة، تستطيع قناة بطوط الفضائية جذب جمهور واسع وتلبية احتياجاتهم الترفيهية.

استقبال تردد قناة بطوط الجديد 2024

يسهل الآن لجميع الآباء والأمهات استقبال تردد قناة بطوط الجديد، حيث أن التردد متوافر على كل الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات أيضًا ، ويكون استقبال القناة عن طريق اضافة الترددات المعروضة في الأسفل إلى جهاز الإستقبال، وقد جاءت الترددات مثل الآتي:

تردد قناة بطوط على نايل سات

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة 11494

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد قناة بطوط على عرب سات