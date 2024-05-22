“بيئة آمنة وممتعة لطفلك” مع قناة سبيس تون وترددها الجديد 2024 متعة بلا حدود

قناة سبيس تون هي بيئة آمنة وممتعة للأطفال حيث يمكنهم مشاهدة برامج ترفيهية وتعليمية ذات قيمة، حيث تهدف القناة إلى تقديم محتوى متنوع يناسب اهتمامات الأطفال في مختلف الأعمار، وتعزز القيم الإيجابية والمفاهيم التعليمية والاجتماعية من خلال أساليب تواصل مبتكرة ورسومات جذابة، هذا يساعد في تطوير مهارات الأطفال واستكشاف عوالم جديدة.

تردد قناة سبيس تون الجديد

بالنسبة للتردد الجديد لقناة سبيس تون، يمكنك ضبطه على جهاز التلفزيون باتباع الخطوات التالية:

– اختيار القائمة والإعدادات على جهاز التلفزيون.

– البحث عن خيار التثبيت اليدوي.

– تحديد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).

– إدخال التردد والمعلومات الأخرى المطلوبة.

للقمر الصناعي نايل سات:

– التردد: 11785.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

– معدل الترميز: 27500.

– الجودة: عالية الدقة (HD).

للقمر الصناعي عرب سات:

– التردد: 12341.

– الاستقطاب: عمودي.

– معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

– معدل الترميز: 27500.

– الجودة: دقة عادية (SD).

مميزات وبرامج قناة سبيس تون

تتميز قناة سبيس تون بعرض العديد من البرامج المحبوبة لدى الأطفال مثل “ماشا والدب”، “توم وجيري”، “مهرتي الصغيرة”، و “النمر الوردي”، كما تقدم القناة أيضًا برامج تعليمية مثل “مغامرات ريك وراك” و “ماي واي”، بالإضافة إلى أفلام كرتونية شهيرة مثل “فروزن” و “موانا” و “الأميرة والوحش” وغيرها، التي تأسر خيال الأطفال وتنقلهم إلى عوالم سحرية.

هذه البرامج تمثل جزءًا من تشكيلة متنوعة وشيقة من المحتوى المقدم على قناة سبيس تون، مما يجعلها وجهة مفضلة للأطفال للاستمتاع بوقتهم وتعلم المزيد في نفس الوقت.

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