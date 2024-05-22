عااجل ورسميا.. ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2024 الدور الأول.. اعرف نتيجتك من هنا

لاحظنا الكثير من الأشخاص يبحثون عن روابط نتائج الامتحانات الابتدائية للصف السادس عام 2024 في العراق، سواء كانت للدور الأول في منطقة الرصافة 1 أو الرصافة 2، بعد انتظار طويل بلغت مدته أسبوعين، وهو الفترة التي استغرقتها اللجان الامتحانية لمراجعة إجابات الطلاب والطالبات بعد انتهاء آخر امتحان لهذا الفصل الدراسي، ويمكن استخدام هذا الرابط للاطلاع على نتائج الامتحانات من خلال اتباع الخطوات التي سوف نقدمها في مقالنا.

ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي

تم الكشف عن نتائج امتحانات السادس الابتدائي للدور الأول في محافظة الرصافة الأولى لعام 2024، حيث حرصت وزارة التربية على تواجد كافة ومختلف الخدمات للطلاب في جميع المحافظات، على أن يقوم الطلاب والطالبات بأداء الامتحانات في بيئة هادئة ومريحة، كما أكدت الوزارة على عدم وقوع أي مشكلات أثناء إجراء الامتحانات، وأشارت كل محافظة إلى تسجيل الدرجات ونشرها على الموقع الرسمي للوزارة لتكون متاحة للجميع للاطلاع عليها، وأضافت الوزارة أنه بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ونشر النتائج على الموقع الرسمي، يحق للطلاب تقديم طلبات التظلم مع الأخذ بعين الاعتبار وجود رسوم محددة لكل مادة.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي

للوصول إلى نتائج الصف السادس الابتدائي، يتعين عليك اتباع عدة خطوات مهمة: