رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 moi.gov.iq والشروط اللازمة

يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية عن رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 ، والتي تعد من أهم الوثائق التي يجب على المواطن حجز موعد لها قبل الذهاب إلى مكاتب الأحوال المدنية في العراق منعاً للإزدحام والتكدس، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 ، والشروط اللازمة ….

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

حيث أعلنت وزارة الداخلية العراقية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه يمكن للمواطنين حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق الكترونياً ، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة كبار السن والسيدات، وأشار وزير الداخلية العراقي أن المواطنين يمكنهم الدخول على صفحة الوزارة والتقديم على على البطاقة الوطنية الموحدة 2024 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية على الإنترنت.

ثم ادخل على خانة الحجز الالكتروني.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

اكتب رقم الهاتف والرقم الوطني .

ثم اختر الموعد المناسب لك.

ثم اضغط على خانة “حجز موعد” وقم بطباعة ايصال الحجز لحين تقديمه عند الذهاب للإدارة .

ما هي شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

وأعلنت وزارة الداخلية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في التقديم لحجز البطاقة الوطنية الموحدة والتي جاءت كالتالي: