الرصافة الآن.. ظهرت نتيجة السادس الابتدائي 2024

قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن نتيجة السادس الابتدائي في الرصافة الترم الثاني 2024، حيث أن جميع الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2024، لهذا أوضحت لأولياء الأمور والطلبة أنهم يمكنهم الحصول على نتيجة السادس الابتدائى من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وأن نتيجة السادس الابتدائي في الرصافة سوف تظهر اليوم الأربعاء 22/5/2024 في تمام الساعة العاشرة صباحا، تابعوا معنا للتعرف على كيفية الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي في الرصافة.

نتيجة السادس الابتدائي في الرصافة الآن

يوم الأربعاء 22/5/2024 ظهرت نتيجة السادس الابتدائي في محافظة الرصافة في تمام الساعة العاشرة صباحا، حيث تم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي في محافظة الرصافة على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية مما يتيح لجميع طلاب الصف السادس الابتدائى وأولياء الأمور الدخول إلى الموقع والاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم.

تعرف على كيفية الاستعلام حول نتيجة السادس الابتدائي في الرصافة

أوضحت وزارة التربية والتعليم عن بعض الخطوات التي يجب أن يقوم بها كلا من الطلاب وأولياء الأمور من أجل الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائى في الرصافة، وهذه الخطوات كالتالي: