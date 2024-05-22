ظهرت بشكل رسمي.. نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 في العراق من هنا.. مليون مبروك

يشهد العراق تزايد في اهتمام الطلاب والطالبات بالبحث عن نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023، وذلك عقب انتهاء كافة أعمال التصحيح والمراجعة في مراكز الكنترول في جميع المحافظات خلال الأسبوع الماضي، ونظرا لازدياد عمليات البحث المكثفة حاليا حول رابط نتائج الصف السادس العراقي، سوف نقدم لكم في هذا المقال التفصيلي الرابط الخاص بنتائج السادس الابتدائي لعام 2024، بالإضافة إلى تقديم خطوات الاستعلام عن النتائج وأهم المعلومات المتعلقة بعملية الحصول عليها عبر الإنترنت، تعتبر هذه النتائج محط اهتمام كبير للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، إذ تشكل خطوة هامة في مسيرة التعليم الأساسية وتحديد مستوى التحصيل العلمي لكل طالب.

نتائج الصف السادس الابتدائي

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، عن إمكانية الاطلاع على نتائج الصف السادس الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني والدور الأول في محافظة الرصافة الأولى، ومع ذلك، لا تزال النتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي لبقية المحافظات في العراق، بما في ذلك الرصافة، غير متاحة حتى الآن على صفحة نتائج العام الدراسي 2024.

رابط نتائج الصف السادس

يحرص الكثير من الطلاب الذين يدرسون في العراق على معرفة الرابط الإلكتروني المتعلق بنتائج الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني لعام 2024، للحصول على النتائج، يمكن اتباع الخطوات التفصيلية التالية: