المواجهة المنتظرة.. موعد مباراة الاهلي والترجي القادمة في إياب دوري أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الاهلي والترجي، الأهلي المصري يستعد لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي، من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة وسط حضور جماهيري كبير لصالح الفريق المصري الذي يسعى للفوز بالنجمة الثانية عشرة في تاريخه في هذه البطولة المرموقة، يشهد النهائي التنافس الشديد بين الأهلي والترجي، حيث تبقى النتيجة مفتوحة بعد تعادل الفريقين في لقاء الذهاب يسعى كل فريق لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة الحاسمة التي تمثل لهما فرصة لتحقيق اللقب والتتويج بلقب بطل أفريقيا.

موعد مباراة الاهلي والترجي

يحتضن ملعب القاهرة الدولي مواجهة مثيرة تجمع بين الأهلي المصري والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستُقام يوم السبت المقبل عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والسادسة مساءا بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي القادمة في ذهاب دوري أبطال أفريقيا

ستتاح فرصة مشاهدة المباراة على شاشات بي إن سبورتس الوجهة الحصرية لدوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتم تخصيص استوديو تحليلي خاص لتغطية الحدث بالتفصيل.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للمشجعين متابعة التحديثات المباشرة لأبرز أحداث وأهداف المباراة عبر بي ان سبورت التي تقدم تغطية شاملة للمباراة للجماهير الراغبة في متابعة الحدث الرياضي.

وفيما يتعلق بالحكم سيتولى الكونغولي جون جاك ندا لا مسؤولية إدارة المباراة، حيث يُعتبر من بين الحكام المميزين في قارة إفريقيا ويتمتع بخبرة واسعة في التحكيم لمباريات الأهمية الكبيرة.