Pdf الاطلاع على اسماء الوجبة السابعة من اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 ستقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث استقبلت الوزارة ألاف الطلبات للحصول على دعم هذا البرنامج، ويتم توفير دفعات البرنامج إلى الفئات الفقيرة والمحتاجة داخل المجتمع من أجل مساعدتهم على قضاء التزاماتهم الأساسية وقضاء احتياجات أسرهم، وتستقبل الوزارة عدد كبير الطلبات من المواطنين للحصول على دعم البرنامج ويتم فحص هذه الطلبات عن طريق الجهات المختصة لتحديد الأشخاص المستحقين لتلق من غيرهم، وفي السطور التالية نوضح أهم التفاصيل عن هذا البرنامج كما نوضح الأوراق والمستندات اللازم توافرها عند التقديم للحصول على دعم هذه الرعاية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بصفة دورية، وذلك عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية بعد اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة نوضحها فيما يلي:

قم بالولوج إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم اضغط على زر الرعاية الاجتماعية.

إختر الولاية التي يقيم بها المتقدم.

سجل رقم الوجبة والدفعة.

قم بكتابة بيانات صاحب الطلب بشكل صحيح وفي الأماكن الخاصة بها.

وفي النهاية اضغط على زر البحث.

انتظر ثواني وستظهر الكشوف بصيغة pdf.

تستطيع تحميل الملفات على الجهاز حتى تبحث عن الاسم المراد.

مستندات التقديم للرعاية الاجتماعية 2024

حتى يكون اسمك من ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 يجب عليك أن تقوم بتوفير جميع الأوراق والمستندات اللازمة والتي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن أهم هذا المستند مايلي: