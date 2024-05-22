Link تنزيل الكشوفات pdf .. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf المشمولين من وزارة العمل العراقية

تعتبر اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf من أكثر الموضوعات البحثية التي نال اهتماما كبيرا من قبل المواطنين المتقدمين للحصول على هذه المعونة الشهرية، وتعتبر الرعاية الاجتماعية من أكبر أشكال الدعم المالي التي تقدمها الحكومة العراقية بهدف مساعدة الأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة ودخل شهري منخفض على تحسين مستوى معيشتها، ويترقب الكثير من المواطنين بفارغ الصبر الإعلان عن أسماء المستفيدين نظراً لأهمية هذا الدعم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف الأعباء المالية التي تواجهها هذه الأسر.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

لكي يحصل المواطنين على الدعم الاجتماعي وخاصة الفقراء والأطفال والنساء بالإضافة إلى المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين والعاملين في القطاع غير المنظم، وإذا أردت عزيزي المواطن أن تكون من ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf ينبغي عليه استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المستفيد عراقيًا مقيمًا في العراق.

ألا يكون لدى المسجل أصول عقارية أو محلات تجارية موثقة باسمه.

أن يتراوح عمر المستفيد ما بين 18 و60 عامًا.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم الحد المسموح به.

من خلال الالتزام بهذه الشروط، تسعى هيئة الحماية الاجتماعية إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل عادل وفعال.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية رابطا إلكتروني يمكن المستفيدين من الاطلاع على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf، وهذا يوفر لهم الاستعلام عنها دون التوجه إلى الهيئات والمكاتب المتخصصة في هذا الشأن، إليك خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في الأماكن المخصصة.

انتقل إلى الصفحة الرئيسية للمنصة ونشط التبويب الخاص بالخدمات الإلكترونية.

ومن القائمة المنسدلة، اضغط على الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

أدخل رقم الوجبة والعام الحالي.

سجل كافة البيانات المطلوبة.

انقر على زر “تحميل كشوف الأسماء”.

من خلال هذه الخطوات، يمكنك الاستعلام بسهولة عن نتائج قبولك للرعاية الاجتماعية دون عناء الذهاب شخصيًا إلى الجهات المختصة.