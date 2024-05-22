موقع eduserv.cairo.gov.eg نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالرقم القومي 2024 وزارة التربية والتعليم

أصبح موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالرقم القومي 2024 من أهم المواقع المتصدرة عبر محركات البحث الاجتماعي، ومن المقرر أنه سيتم الإعلان عن كشوفات أسماء الطلاب الناجحين بهذه الصفوف من خلال المدارس، وقد ظهرت نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي والخامس الابتدائي في بعض المحافظات خلال الأيام الماضية، ولم يتبق إلا نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم التي ظهرت في بعض المحافظات، وقد أتاحت الوزارة إمكانية الحصول عليها من خلال بوابة التعليم الأساسي.

موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالرقم القومي 2024

يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي وجميع المراحل وذلك بعد الإعلان عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى بوابة التعليم الأساسي.

أو موقع نتيجة نت.

انقر على نتيجة المراحل الابتدائية.

حدد الفصل الدراسي الثاني.

اختر الصف المراد الاستعلام عنه سواء الصف الرابع الابتدائي أو الخامس أو السادس.

قم بعد ذلك بإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

الدخول عبر موقع بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية.

اضغط بعد ذلك على استعلام النتائج

ويجدر بنا الإشارة إلى أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي تكون في شكل ألوان حيث يعبر اللون الأزرق عن تفوق الطالب أو الطالبة بشكل ممتاز في الاختبار، ويليه اللون الأخضر الذي يشير إلى أداء جيد من قبل الممتحن، وتأتي بعده اللون الأصفر ليشير إلى الحاجة لدعم إضافي في بعض المهارات واكتساب المعرفة، وأما اللون الأحمر فيعبر عن عدم اكتساب المهارات اللازمة وعدم تحصيل المعرفة المطلوبة من الطالب أو الطالبة.

نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالرقم القومي 2024

يجدر بنا الإشارة إلى أن امتحانات الصف الرابع والخامس قد بدأت منذ 8 مايو حتى 15 مايو للعام الحالي، وأما امتحانات الصف السادس الابتدائي قد بدأت من 9 مايو وانتهت حتى 16 مايو، وقد ظهرت نتائج الصف الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي بكافة المحافظات وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ويمكن للطلاب الحصول عليها من خلال بوابة التعليم الأساسي، ويجدر بنا الإشارة إلى أن الصف السادس الابتدائي قد ظهرت نتائج الطلاب هذه المرحلة في بعض المحافظات اليوم، ولم يتبق إلا القليل لم تظهر بهم، وسيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة.