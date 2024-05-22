نتيجة الصف الاول الثانوي 2024 الترم الثاني …. وزارة التربية والتعليم

أنهى طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي امتحانات نهاية العام الدراسي ، وبدأ عمليات اابحث عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2024 الترم الثاني، التي أصبحت محور اهتمام وبحث الكثير من الطلاب وحرصت وزارة التربية والتعليم على تخصيص رابط الكتروني تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب وتجنب الذهاب للمدارس خاصة في ظل سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تعاني منه عدد من محافظات الجمهورية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على نتيجة الصف الاول الثانوي 2024 الترم الثاني ….

نتيجة الصف الاول الثانوي 2024 الترم الثاني

تتزايد عمليات البحث عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2024 الترم الثاني ، التي من المقرر أن تظهر خلال الساعات الأخيرة المقبلة ، وتحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقديم عدد من الخدمات التعليمية التي تسهل الوقت والمجهود على أولياء الأمور والطلاب ، وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة أنهت عملية التصحيح ورصد الدرجات في الكشوفات لعدد كبير من المواد ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج رسمياً خلال الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، وذلك على الموقع الرسمي للوزارة وإليكم خطوات الإستعلام….

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2024 الترم الثاني

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

ثم اختر نتائج الطلاب.

اختر نتائج الأول الثانوي 2024.

ادخل رقم جلوس الطالب .

اختر شعبة الطالب “علمي أدبي”.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

خريطة توزيع درجات الصف الاول الثانوي 2024