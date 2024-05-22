“ملازمنا الوزاري” موقع نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 استعلم عبر results.mlazemna.com بالاسم

في حالة من الترقب والقلق ينتظر آلاف من الطلاب والطالبات تفعيل موقع نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 لهذا العام ،حيث قد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الإعلان عن الرابط الرسمي الذي يتم من خلاله الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات من قبل المختصين في الكنترول وتقوم مديريات التعليم باعتماد النتائج فورا بعد الانتهاء من هذه العمليات.

موقع نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

ومن المتوقع خلال الساعات القادمة إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية من الانتهاء من التصحيح وإعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024، وقد أتاحت الوزارة إمكانية استخراج النتيجة في كافة محافظات العراق عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العراقية وذلك من خلال خطوات بسيطة.

أولا :زيارة ل موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية .

أو موقع نتائجنا.

ثانيا :قم بتسجيل الدخول على صفحة النتائج .

ثالثا: تحديد المرحلة الدراسية وكذلك تحديد الدور الدراسي .

رابعا :الآن قم بإدخال اسم المحافظة التابع لها الطالب.

خامسا : اضغط على كلمة استخراج.

سادسا :الآن يمكنك معرفة النتيجة والحصول على درجات جميع المواد.

ظهور نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول

ظهور نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الاول في محافظة الرصافة الاولى، حيث يجب الاشارة إلى أنه استطاعت الوزارة توفير كافة الخدمات اللازمة ليقوم الطلاب والطالبات بأداء امتحانات الدور في مناخ يسوده الهدوء، كما أكدت على عدم حدوث أي مشكلات أثناء القيام بالامتحانات كما تقوم كل محافظة بتسجيل الدرجات ومن ثم رفعها علي الموقع الرسمي للوزارة لتكون متاحة للجميع للاستعلام عنها، واستكملت الوزارة حديثها قائله أنه بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح ورفع النتائج على الموقع الرسمي الخاص بها يتمكن الطلاب التقديم بطلب التظلم مع الأخذ في الاعتبار أنه يوجد هناك رسوم مقررة لكل مادة.