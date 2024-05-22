الرحلة مراقبة بالكاميرات.. كيفية تحميل تطبيق تاكسي العاصمة بعد إطلاقه وطريقة الحجز 2024.. أمان ورفاهية

تطبيق تاكسي العاصمة، تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة وهي العاصمة الخاصة بجمهورية مصر العربية لتكون على الوجه الأكمل لاستقبال كافة الزوار الوافدين إليها ولذلك قامت بتوفير أعداد كبيرة جدا من السيارات الحديثة المعروفة بتاكسي العاصمة وهي عبارة عن سيارات مجهزة بإعداد كبيرة جدا لنقل كافة المترددين على العاصمة الإدارية بشكل سهل وسريع فقط كل ماعليك تحميل التطبيق الخاص بالخدمة للاستمتاع بها داخل العاصمة الإدارية.

‏تحميل تطبيق تاكسي العاصمة

‏كانت بداية إطلاق مشروع تاكسي العاصمة مع بداية إطلاق السيارة الكهربائية الحديثة في العاصمة الإدارية وتم توفير 145 سيارة كهربائية من أنواع مختلفة تم ربط التطبيق بعشر سيارات فقط وجاءت انواع السيارات المستخدمة على النحو التالي 60 سيارة من نوع شيفروليه بولت، و 85 سيارة من نوع MG4:

‏التطبيق متاح على كافة الهواتف المحمولة يمكن تحميله من المتجر الإلكتروني سواء Google Play أو ال App Store .

‏بعد تحميل التطبيق يتم الدخول علي القائمة الرئيسية والضغط على أيقونة حجز الرحلة.

‏قم بتحديد المكان وبعد ذلك حدد جهة الوصول المراد الذهاب إليها.

‏أكد كافة التفاصيل الخاصة بالموقع ثم اختر نوعية السيارة.

‏بمجرد إدخال كافة البيانات سوف يتم توضيح كافة الرسوم الخاصة بالرحلة وأيضا رسوم التكلفة بشكل كامل أمامك

‏مميزات سيارات تاكسي العاصمة

‏تمتلك كافة السيارات الخاصة بمشروع تامسي العاصمة الكثير من المميزات: