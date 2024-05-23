“ظهرت الآن”.. الإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2024 العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن إتاحة الإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول في محافظة العراق لعام 2024، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الإطلاع على النتائج عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية بجمهورية العراق، تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تبسيط الإجراءات وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات التعليمية من خلال بوابتها الرسمية، مما يسهم في توفير الوقت والجهد للطلاب وأسرهم.

نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2024

أصدرت وزارة التربية العراقية بيانًا بأنها ستعلن تباعًا عن نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول في نينوى والمحافظات الأخرى كبغداد، الرصافة الأولى والثانية والثالثة، إضافة إلى محافظات كربلاء، الكرخ، النجف، وغيرها، فور انتهاء اللجان المختصة من مرحلة تصحيح الإختبارات للعام الدراسي 2024.

وقد أكدت الوزارة على أن لجان الكنترول تبذل جهودًا حثيثة في التدقيق الدقيق لكراسات الإجابة لضمان العدالة والشفافية في رصد الدرجات، سيتم مراجعة الدرجات وكشوف النتائج بعناية قبل تقديمها لوزير التعليم للمصادقة عليها رسميًا.

رابط الإستعلام نتائج السادس الإبتدائي 2024 وزارة التربية

حرصت وزارة التربية العراقية على تأمين جميع الاحتياجات الضرورية لضمان سير امتحانات نهاية العام الدراسي لـ الصف السادس الإبتدائي بكل يسر وسهولة في كافة المحافظات العراقية، كما قدمت المديريات التعليمية كل الدعم اللازم للطلاب، مؤكدة على توفير بيئة امتحانية ملائمة، تواصل الوزارة جهودها لتقديم نتائج الإمتحانات عبر موقعها الإلكتروني فور تصديقها، ويمكن الحصول على نتائج الإمتحانات من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

إدخال رمز التحقق البصري المعروض.

اختيار قسم نتائج الصف السادس الإبتدائي لمحافظة ديالى، نينوى، الرصافة أو غيرها.

تحديد سنة امتحانات الدور الأول لعام 2024.

تحديد المحافظة والمديرية التعليمية المعنية.

إدخال رقم الامتحان الخاص بالطالب.

الضغط على زر البحث لإظهار النتيجة.

إمكانية طباعة النتيجة في صيغة PDF.

نتيجة الصف السادس الإبتدائي الدور الأول موقع نتائجنا

يمكن استعراض نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول لعام 2024 عن طريق موقع نتائجنا بكل سهولة ويُسر، ما عليك سوى زيارة الموقع على الإنترنت واتباع الخطوات التالية: