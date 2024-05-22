استمرار محاضرات المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2024 بالمجان

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف محاضرات المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالمجان.

تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، عن استمرار وتكثيف المراجعات النهائية للثانوية العامة 2024، وذلك في ضوء الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها في 10 يونيو المقبل.

وأوضح الأستاذ يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انه جاري تنفيذ محاضرات ومراجعات نهائية في مختلف المواد بجميع الإدارات التعليمة، والتي يتم تقديمها على يد نخبة من الخبراء والمعلمين، مشيرا أنه سيتم خلال الفترة القادمة زيادة وتكثيف المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالمجان.

هذا ويضم جدول المراجعات النهائية للمرحلة الثانوية بإدارة ادكو التعليمية والجاري تنفيذها بنادي المعلمين، ومدرسة إدكو الثانوية بنات خلال أسبوع ما يلي: –

الخميس 23 مايو 2024 من الساعة 11 وحتى الساعة 1 ظهرا مادة الأحياء بنادي المعلمين، وعلم النفس والاجتماع بمدرسة ادكو الثانوية بنات.

الأحد 26 مايو 2024 من الساعة 11 وحتى الساعة 1 ظهرا مادة اللغة الانجليزية بنادي المعلمين.

الاثنين 27 مايو 2024 من الساعة 11 وحتى الساعة 1 ظهرا مادة الكيمياء بنادي المعلمين، ومادة الجغرافيا بمدرسة ادكو الثانوية بنات.

الثلاثاء 28 مايو 2024 من الساعة 11 وحتى الساعة 1 ظهرا مادة الكيمياء بنادي المعلمين، ومادة الديناميكا بمدرسة ادكو الثانوية بنات.

الاربعاء 29 مايو 2024 من الساعة 11 وحتى الساعة 1 ظهرا مادة الجيولوجيا بنادي المعلمين، والرياضة التطبيقية بمدرسة ادكو الثانوية بنات.

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