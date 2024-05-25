موعد صرف مرتبات شهر يونيو لـ أكثر من 7 مليون موظف.. خبر حلو من الوزارة

موعد صرف مرتبات شهر يونيو من أكثر الأمور التي تدور حولها التساؤلات من قبل المواطنين، خاصة بعد الزيادة الجديدة في الأجور، والتي أطلقها السيد الرئيس حرصًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لمواكبة متطلبات الحياة، وزيادة زيادة العلاوات، وتزامنًا مع نهاية السنة المالية واقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، ينتظر الكثير موعد نزول المرتبات بترقب.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو

أعلنت وزارة المالية عن مفاجأة سارة لموظفي الدولة، حيث سيكون موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 قبل حلول عيد الأضحى المبارك، ويأتي هذا القرار حرصًا من الدولة على توفير احتياجات موظفيها وتمكينهم من الاستعداد بشكل أفضل للعيد، خاصة مع تزامن موعد الصرف مع إغلاق السنة المالية 2023-2024.

بحيث تبدأ عملية صرف المرتبات في الأحد بتاريخ 9 يونيو 2024، وتستمر عملية الصرف على مدار خمسة أيام، حتى يوم الأربعاء بتاريخ 13 يونيو 2024، حيث تأتي هذه الخطوات على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر والعالم، إلا أن الدولة تضع على رأس أولوياتها المواطن وجودة حياته.

موعد مرتبات شهر مايو 2024

بعد التعرف على موعد صرف مرتبات شهر يونيو، وفي ظل ما أعلنته وزارة المالية بشأن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2024 للعاملين في القطاع العام، والتي أقرت انه يتحدد مواعيد صرف المتأخرات الأربعاء 8 مايو 2024 سيتم صرف جزء من المتأخرات، والخميس 9 مايو 2024 سيتم صرف جزء آخر من المتأخرات.

وكذلك يوم الأحد 12 مايو 2024 سوف يتم صرف باقي المتأخرات، تشمل كلا من البدلات والمكافآت والحوافز وجميع المتغيرات، بينما ما يتعلق بمواعيد صرف الراتب الأساسي، فقد تم تحديد يوم الخميس 23 مايو 2024 ليبدأ صرف الراتب الأساسي لشهر مايو، ويستمر حتى يوم الاثنين 27 مايو 2024.

طرق صرف رواتب الموظفين

تتيح الكثير من المؤسسات والهيئات في مصر أساليب صرف متعددة، حيث يمكن للموظفين صرف رواتبهم، من خلال ماكينات الصراف الآلي أو عن طريق ماكينات فوري، بالإضافة إلى فروع البنوك المصرية والبريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.