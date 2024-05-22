سجل للحصول على الوظيفة.. طريقة وشروط التسجيل في مسابقة توظيف 18 ألف معلم من قبل وزارة التعليم.. فرصة لا تعوض

ها نحن نشهد إعلان هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فقد تم فتح باب التقديم لمسابقة التعيين في الوظائف التعليمية الجديدة للعام 2025، تمهيدا لتنفيذ خطة الدولة الرامية إلى توفير فرص عمل للشباب في مختلف القطاعات، يعلن الجهاز المركزي عن توفر 18 ألف وظيفة لمساعدي المادة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لذلك في مقالنا اليوم وعبر موقع البديل سوف نرصد لكم الشروط المطلوبة للتسجيل في المسابقة، وأيضا ما هي أفضل طريقة لكي تقوم بالتسجيل، فقط تابعوا معنا.

طريقة التقديم

توجه إلى بوابة الوظائف الحكومية واختر الوظائف المتاحة. ثم، ابحث عن الفئة المخصصة لوظائف التعليم والتربية. اختر المحافظة التي تنتمي إليها والتي يفضل توفرها في بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك. بعد ذلك، قم بتقديم طلب للمشاركة في المسابقة المعنية. انتقل إلى صفحة تسجيل البيانات بالضغط على الزر المخصص لهذا الغرض. املأ الحقول المطلوبة بالبيانات الشخصية والأكاديمية المطلوبة. اضغط على خيار حفظ البيانات لتأكيد الإدخال. أخيرا، اضغط على زر تقديم الطلب لإرسال الطلب الخاص بك.

شروط التقديم على المسابقة